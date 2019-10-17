Son Dakika Haberleri: Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Genel Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe cevizli destekKIRŞEHİR - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından sınır güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatına, Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrenciler, 2 tonluk cevizle destek sundu.

Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe cevizli destek

KIRŞEHİR - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından sınır güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatına, Kırşehir'in Kaman ilçesinde öğrenciler, 2 tonluk cevizle destek sundu.

Kaman Belediyesi tarafından başlatılan 'Mehmetçiğe Ceviz Gönder' kampanyasına ilköğretim ve lise öğrencileri 2 ton cevizle katkı sundu.

Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesi, öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatına özel koreografi hazırlayan öğrencilerden bir grup okul bahçesinde 'Barış Pınarı' yazısıyla birlikte Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açtı. Şehit Deniz Kaya'nın kızı Yasemin Kaya, okul merdivenlerinde öğrencilerin önüne geçip 'Her Türk Asker Doğar' ve 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diye seslendi.

Toplanan cevizlerin Kaman Belediyesine tesliminde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman, ilçede Milli Eğitim camiasının ve öğrencilerin desteklediği kampanyada 2 ton civarında cevizi Kaman Belediyesine teslim ettiklerini söyledi.

Şehit kızından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Kaman, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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