Şehit Kızının İlk Yaş Günü Kutlandı
52 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin'in bir yaşına giren kızı Gökçen için doğum günü etkinliği düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin
'in bir yaşına giren kızı Gökçen
için doğum günü etkinliği düzenlendi.
Kentteki bir otelde şehidin ailesi tarafından düzenlenen etkinliğe, şehidin babası Eyüp
Çetin, annesi Sevgi Çetin, eşi Yeter Çetin ve yakınlarıyla İl Jandarma Komutanlığı çalışanları ve davetliler katıldı.
Etkinlikte şehidin bir yaşına giren kızı Gökçen için hazırlanan pasta davetlilere ikram edildi.
TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Recep Çeti·n 2 Mart 2018'de Eskişehir
'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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