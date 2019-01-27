Son Dakika Haberleri: Şehit Kızının İlk Yaş Günü Kutlandı

Şehit Kızının İlk Yaş Günü Kutlandı

52 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin'in bir yaşına giren kızı Gökçen için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Şehit Kızının İlk Yaş Günü Kutlandı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Recep Çetin'in bir yaşına giren kızı Gökçen için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir otelde şehidin ailesi tarafından düzenlenen etkinliğe, şehidin babası Eyüp Çetin, annesi Sevgi Çetin, eşi Yeter Çetin ve yakınlarıyla İl Jandarma Komutanlığı çalışanları ve davetliler katıldı.

Etkinlikte şehidin bir yaşına giren kızı Gökçen için hazırlanan pasta davetlilere ikram edildi.

TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Recep Çeti·n 2 Mart 2018'de Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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