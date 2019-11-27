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Son Dakika Güncel Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi hizmete sunuldu - Son Dakika

Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi hizmete sunuldu

6 saat önce

Kütahya'da, Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi törenle hizmete sunuldu.

Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi hizmete sunuldu, System.String[]

Kütahya'da, Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi törenle hizmete sunuldu.


Yenidoğan İlkokulu'nda oluşturulan Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi'nin açılış törenine Kütahya Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, şehidin babası Kadir Çakır, annesi Hediye Çakır, ağabeyi Aziz Çakır ile eşi Gamze Çakır, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Şehit ailesi ve gönüllülerin destekleriyle oluşturulan kütüphanede 2 bin kitap olduğunu ifade eden Okul Müdürü Mesut Ertaş, kütüphaneden 21 öğretmen ve 350 öğrencinin yararlanacağını söyledi.


Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın adının yaşatılacağı kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Valİ Ömer Toraman, emeği geçen herkese teşekkür ederek şehidin babası ile ağabeyine plaket takdim etti.Vali Toraman, kütüphanenin kitaplarının temininde büyük emeği olan Zeki Aktürk'e teşekkür etti.


Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi Vali Ömer Toraman, protokol üyeleri ve şehit ailesi tarafından kesildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Komando, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:56 Kaynak: İHA
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