Son Dakika Haberleri: Şehit komiser memleketine gönderildi
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Şehit komiser memleketine gönderildi

26 dakika önce

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Ömer Işık'ın naaşı gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Şehit komiser memleketine gönderildi, System.String[]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Ömer Işık'ın naaşı gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Giresun'a gönderildi.

Yenice Emniyet Müdürlüğünde görevli olan komiser Ömer Işık, sivil polis aracıyla göreve giderken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonrası araçtan fırlayarak ağır yaralanmış, olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şehit komiserin naaşı Hükümet Konağı bahçesinde halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Giresun'a gönderildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Çanakkale, Ömer Işık, Yenice, Güncel
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