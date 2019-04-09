Son Dakika Haberleri: Şehit Komiser ve Eşinin Adı Spor Tesisinde Yaşatılacak

Şehit Komiser ve Eşinin Adı Spor Tesisinde Yaşatılacak

1 saat önce

Tunceli'de şehit Komiser Cem ve öğretmen eşi Dilay Kerman anısına yaptırılan halı saha tesisi hizmete girdi.

Tunceli'de şehit Komiser Cem ve öğretmen eşi Dilay Kerman anısına yaptırılan halı saha tesisi hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Atatürk Mahallesi'ndeki Şahin Yuvası Polis Lojmanları yanında yaptırılan halı saha tesisi törenle açıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açılışta yaptığı konuşmada, sahanın yapılmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Sahayı incelediğini ve beğendiğini anlatan Sonel, "Emniyet ve jandarma biliyorsunuz, göz bebeğimiz. Hem emniyetimize hem de jandarmamıza böyle bir tesis kazandırdık. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize de aileleriyle sağlık diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hakikaten Tunceli'de teröristle mücadelede hem jandarmamız hem emniyetimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar ve Tunceli huzur şehri haline geldi. Biz artık Tunceli'nin huzur, spor, kültür, turizm şehri olmasından son derece memnunuz. Allah razı olsun. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin."

Açılışın ardından Vali Sonel ve beraberindekiler halı sahada maç yaptı.

Halı sahanın açılışına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, hakim ve savcılar, kurum müdürleri ve emniyet personeli de katıldı.

Olay

Tunceli'de 4 Eylül 2011'de Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şubesi personeli aralarında maç yaptıkları esnada terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde, saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman ise olay yerinde şehit olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:52 Kaynak: AA
Tunceli, Güncel
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