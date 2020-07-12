Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika

Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler ailesi, darbecilerin, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşen kızlarından geriye kalan eşyalarına "gözleri gibi" bakıp hasret gideriyor.

Gülşah Güler'in kıyafeti, ayakkabıları ve fotoğrafları ile çizdiği resimleri odada muhafaza eden aile, günün büyük bölümünü de burada geçiriyor.

Anne Emine Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarına olan özlemlerini, onun için hazırladıkları odada dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kızı Gülşah'ın, vatanı için her zaman en ön saflarda yer aldığını belirten Güler, "FETÖ'cülere karşı kinimiz, nefretimiz halen geçmiş değil, yıllar geçse de geçmeyecek. O bomba onların ciğerlerine atılsın. Kinim ve öfkem 4 yıldır artarak devam etti, artmaya da devam ediyor. Biz 15 Temmuz gecesini nasıl acıyla yaşıyorsak, bu benim ne kadar acı günümse ülkemiz için de 'Kurtuluş Bayramı'dır. Bizim çocuklarımız o gece orada olmasaydı ülkemiz bu halde olmayacaktı." şeklinde konuştu.

"Biz FETÖ'cüleri affetmiyoruz, Rabbim de affetmesin inşallah." diyen Güler, "Hesabımız mahşer gününde. Ben ve kızım, Allah'ın adaletinin önünde FETÖ'cülerden hesap soracağız. Onun adaletinin üstünde adalet tanımıyorum ben. Her yıl kinim ve öfkem daha çok artacak." ifadelerini kullandı.

Güler, kızı Gülşah ile birlikte şehit olan arkadaşlarının aileleriyle dostluklarını devam ettirdiklerini, diğer ailelerle her yıl temmuz ayında bir araya geldiklerini aktardı.

"Ablamsız geçen 4 yıl..."

Şehidin kız kardeşi Büşra Güler de gurur ve acıyı bir arada yaşadığını ifade ederek, "Ablamsız geçen 4 yıl... Günler geçiyor, dışarıdan bakıldığı zaman hepimiz buna alışmış gibi görünüyoruz ama ben içimde 15 Temmuz 2016'dayım." dedi.

Ablasının üniformasını ilk kez giydiğini belirten Büşra Güler, şunları kaydetti:

"Şu an için bunu giydim ama sanki ablam bana sarıldı. Keşke daha önce cesaret edip giyseymişim. Onun üzerinde gururla taşıdığı üniformayı ben de şu an gururla taşıyorum. O çok güzel bir yerde, ilk günden bu yana hep şükrettik. Şehitlik ona verilmiş en güzel hediyeydi. İlk duyduğumuz gün babam bize 'Asla isyan etmeyin Allah verdi Allah aldı, hep şükredeceksiniz.' dedi. O günden bu yana bizim ağzımızda hep şükür var. Ablam bu gururu bize her zaman yaşattı ve yaşatmaya devam edecek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika
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