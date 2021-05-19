Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak - Son Dakika

Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak

19.05.2021 15:59
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak, System.String[]

VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın ismi, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki spor salonuna verildi.

VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın ismi, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki spor salonuna verildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, mezun olurken şehit polis ile aralarında geçen diyaloğu anlatarak, Semih Güzelay'ın şehit olmak için polis olmak istediğini söylediğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağının, geçen yıl 15 Temmuz'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın ismi, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenciyken spor yaptığı spor salonuna verildi. Ünivresitenin Gölbaşı kampüsünde düzenlenen törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, Gölbaşı Belediye Bakan Yardımcısı Murat Ilıkan, şehit Güzelay'ın annesi Zakire Güzelay, eşi Gözde Güzelay katıldı.

'ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ'Törende konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, şehit Semih Güzelay'ın mezun öğrencilerinden olduğunu hatırlatarak, "Kendisi buradan mezun olurken 'Çok iyi bir öğretmen olacaksın Semih, polislik nereden çıktı' dediğimde bana 'Ben şehit olmak istiyorum ve onun için gidiyorum' diyen, öldüğünde kendisini gerçek hayata yolcu ettiğimizde arkasından 'Olmak istediğin yerde olmak istediğin şekilde aramızdan ayrıldın' dediğimiz, çok değerli bir evladımız. Öğrenciyken burada spor yaptığı, koştuğu, oynadığı bu salona ismini verdik. Başarının iki temel noktası var; insan milli ve dini değerlerini unutmayacak. Biz de bunu yapmak için çabalıyoruz" diye konuştu.'ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAKIŞTI'Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şehit Güzelay'ın isminin spor salonunda yaşatılacağını belirterek "Şehidimizin ismi buraya çok güzel yakıştı. İnşallah burada en güçlü şekilde sporcular yetişecek ve bayrağımızı en güçlü şekilde taşıyacaklar" dedi.Şehidin eşi Gözde Güzelay da "Semih bizimle birlikte ve izliyor eminim. Her zaman bizimle birlikte olmaya devam edecek. Çok seviyordu çalışmayı, spor yapmayı. İsminin buraya verilmesinden dolayı çok mutlu olmuştur" diye konuştu. Şehidin annesi Zakire Güzelay da oğlunun isminin spor salonuna verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren yerli ve milli ATAK helikopteri ile şehit Semih Güzelay'ın anısına mesai arkadaşları tarafından gösteri uçuşu yapıldı.


Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak
Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak

Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Komiser, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı

Son Dakika Haberleri
16:00 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok
15:53 Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
15:32 Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı
15:29 Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi
15:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum
15:12 İşte hobilerinizden para kazanmak için size yol gösterecek 5 adım
15:10 Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı
14:46 Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak
14:44 Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi Tek amaçları Elon Musk'ı durdurmak! Kripto para uzmanları Elon Musk'a karşı kripto para geliştirdi         
15:30
Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı         
15:11
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti         
14:27
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 16:16:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement