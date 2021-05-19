Şehit komiser yardımcısının ismi mezun olduğu üniversitede yaşayacak - Son Dakika

VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın ismi, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki spor salonuna verildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, mezun olurken şehit polis ile aralarında geçen diyaloğu anlatarak, Semih Güzelay'ın şehit olmak için polis olmak istediğini söylediğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait keşif uçağının, geçen yıl 15 Temmuz'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden komiser yardımcısı Semih Güzelay'ın ismi, mezun olduğu Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenciyken spor yaptığı spor salonuna verildi. Ünivresitenin Gölbaşı kampüsünde düzenlenen törene Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, Gölbaşı Belediye Bakan Yardımcısı Murat Ilıkan, şehit Güzelay'ın annesi Zakire Güzelay, eşi Gözde Güzelay katıldı.

'ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ'Törende konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel, şehit Semih Güzelay'ın mezun öğrencilerinden olduğunu hatırlatarak, "Kendisi buradan mezun olurken 'Çok iyi bir öğretmen olacaksın Semih, polislik nereden çıktı' dediğimde bana 'Ben şehit olmak istiyorum ve onun için gidiyorum' diyen, öldüğünde kendisini gerçek hayata yolcu ettiğimizde arkasından 'Olmak istediğin yerde olmak istediğin şekilde aramızdan ayrıldın' dediğimiz, çok değerli bir evladımız. Öğrenciyken burada spor yaptığı, koştuğu, oynadığı bu salona ismini verdik. Başarının iki temel noktası var; insan milli ve dini değerlerini unutmayacak. Biz de bunu yapmak için çabalıyoruz" diye konuştu.'ŞEHİDİMİZİN İSMİ YAKIŞTI'Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şehit Güzelay'ın isminin spor salonunda yaşatılacağını belirterek "Şehidimizin ismi buraya çok güzel yakıştı. İnşallah burada en güçlü şekilde sporcular yetişecek ve bayrağımızı en güçlü şekilde taşıyacaklar" dedi.Şehidin eşi Gözde Güzelay da "Semih bizimle birlikte ve izliyor eminim. Her zaman bizimle birlikte olmaya devam edecek. Çok seviyordu çalışmayı, spor yapmayı. İsminin buraya verilmesinden dolayı çok mutlu olmuştur" diye konuştu. Şehidin annesi Zakire Güzelay da oğlunun isminin spor salonuna verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren yerli ve milli ATAK helikopteri ile şehit Semih Güzelay'ın anısına mesai arkadaşları tarafından gösteri uçuşu yapıldı.