Şehit korucu Cahit Çelik son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yaralı askerlerin Tatvan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürerken, şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Oktay Çağtay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu , Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tağlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilleri, kurum amirleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63 operasyonunda PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelik şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bu operasyonda 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bitlis 'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik için uğurlama töreni düzenlendi.

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