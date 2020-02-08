Şehit korucu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığın altında kalanları kurtarmaya çalışırken, ikinci çığa maruz kalarak şehit olan güvenlik korucusu 38 yaşındaki Nesim Yavuz'un "Çığın altında kalanlar var nasıl uyuyacağız?" diyerek insanların yardımına koştuğu öğrenildi.

Van-Bahçesaray kara yolu Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde 4 Şubat'ta akşam saatlerinde minibüsün üzerine düşen ilk çığda, karın altındakileri kurtarmak için bölgeye giden 2 çocuk babası Yavuz, düşen ikinci çığın altında kalarak şehit oldu.

Çığda yaşamını yitirenlere üzülürken eşini kaybettiği haberini alan Hatice Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

Eşinin 2 yıl önce güvenlik koruculuğuna başladığını, devletine ve silahına bağlılığıyla bilindiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Herkesin yardımına koşan, dertleriyle ilgilenen biriydi. Çığ olduğu zaman sabaha kadar yatmadı. 'İnsanlar çığ altında kalmış biz nasıl uyuruz?' dedi. 'Hastayım gitme.' dedim. 'Gidip şehit olmak da vardır.' dedi, insanların yardımına koştu. Sanki düğüne gider gibi hazırlandı. Mesleğini zevkle yapıyordu. Bir gün gitmemezlik yapmazdı. Tüfeğine ve her şeyine bağlıydı. Hasta olsaydı, cenaze bile olsaydı yine görevindeydi."

Arkadaşlarının üzüntüsünü yaşıyorlar

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve ikinci çığın altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran 24 yıllık güvenlik korucusu 45 yaşındaki İsa Döner de arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İlk gece çığ altından 4 kişinin cansız bedenini, 5 kişiyi de sağ çıkardıklarını anlatan Döner, şunları kaydetti:

"Nesim Yavuz ve diğer arkadaşlarla arabaya binip olay yerine gittik. Orada fırtına yaklaşık 2 saat sürdü. Hava soğuk olduğu için ateş yakıldı. Olay yerinde çok kişi vardı. Isınmak için toplandılar. 5-10 dakika ısındıktan sonra arabaya gittim. Arabada askerler ile güvenlik korucuları vardı. Yavuz da arabadaydı. Onlar da arabadan inip ısınmak için ateşin olduğu yere gitmişlerdi. Arabanın önünde bekliyordum, bir arkadaş beni çağırdı. Ona doğru yönelince bir ses duydum. Arkama baktığımda sanki biri beni fırlattı. Arabaya çarptım. Kardan dolayı duman oluştu. Gözümü açtığımda ortada hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar, araçlar ve iş makineleri ortada yoktu. Üzerimdeki karı kendim temizledim. İnsanlar dereye koşup yaralıları yukarıya taşıdı. Yavuz da can kurtarmak isterken canından oldu."

"4 kişi yan yana çıkarıldık"

İkinci çığda yaralanan güvenlik korucusu Nevzat Gültepe ise olayı duyduktan sonra bağlı oldukları birlikten 11 asker ve 6 güvenlik korucusuyla arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Olay yerine ulaştıklarında 7 kişinin çıkarıldığını, 2 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gültepe, şunları söyledi:

"Aramaya ara verildikten sonra Yukarı Narlıca Mahallesi'ne gelerek yol güvenliğini aldık. Sabah tekrar olay yerine gittik. AFAD çalışma yapıyordu. Biz de kalan 2 kişinin çıkarılmasını bekliyorduk. Birden çığ geldi ve herkesi alıp götürdü. Kimse ne olduğunu anlamadı. Tipi vardı, göz gözü görmüyordu. Kal altında kalarak kendimden geçmişim. Daha sonra üzerimdeki karın yarısının atıldığını gördüm. 4 kişi yan yana çıkarıldık."