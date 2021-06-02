Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit korucu Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki, ilçeye bağlı Çekmece köyünde gözyaşları arasında Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yücel Aki, ilçeye bağlı Çekmece köyünde gözyaşları arasında Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne getirilen şehit güvenlik korucusu Yücel Aki için tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Çekmece Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Aki'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omuzunda taşındı. Köy mezarlığına götürülen şehit korucu Aki'nin cenazesi, Kürtçe ağıtlarla gözyaşları arasında toprağa verildi. Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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