Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi - Son Dakika
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Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Şehit Köse'nin ailesine şehadet belgesi verildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse'nin Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine şehadet belgesi verildi.

Tarsus Kaymakam Kadir Sertel Otcu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Müftüsü Ali Can ve Tarsus Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Hüseyin Çelik şehidin Taşobası Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Otcu, şehit Köse'nin babası İsa ve annesi Songül Köse'ye şehadet belgesini verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Sinan Köse, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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