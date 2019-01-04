Son Dakika Haberleri: Şehit Köse'nin Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı

Şehit Köse'nin Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dualar edildi.

Ardından askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Köse'nin naaşı, daha sonra katılımcıların tekbirleri eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep'e gönderildi. Köse'nin bazı silah arkadaşları da aynı uçak ile Gaziantep'e gitti.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özer, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, çeşitli kurumların temsilcileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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