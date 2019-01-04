Şehit Köse'nin Naaşı Törenle Memleketine Uğurlandı

Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde, Türkiye- İran
sınırında terör örgütü PKK
mensuplarınca düzenlenen saldırıda bir asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Saldırıda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Ahmet Furkan
Köse için Iğdır Şehit Bülent Aydın
Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dualar edildi.
Ardından askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Köse'nin naaşı, daha sonra katılımcıların tekbirleri eşliğinde askeri uçağa konularak baba ocağı Gaziantep
'e gönderildi. Köse'nin bazı silah arkadaşları da aynı uçak ile Gaziantep'e gitti.
Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut
, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özer, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce
, MHP
Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ
, çeşitli kurumların temsilcileri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.