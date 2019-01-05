Son Dakika Haberleri: Şehit Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Şehit Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndan alınan Köse'nin naaşı, tören için Nizip ilçesine bağlı Bahçeci Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada gözyaşı döken şehidin dedesi Ökkeş ve kardeşi Yunus Köse'yi, askeri personel teselli etti.

Törende şehidin ninesi Elif Köse, tabuta sarılarak "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına, şehidin akrabalarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca dün düzenlenen saldırıda, Köse şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Iğdır, Gaziantep, Güncel
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