Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi

30.04.2022 10:02
Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Kamlık Mahallesi Camisi'nde düzenlenen mevlide şehidin ailesinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlitte Çon ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi.

Mevlidin ardından Zeybek, Nayman ile Özdemir, şehidin babası Alpay Çon'a taziye dileklerini iletti.

Zeybek, "Sizin için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Nayman da şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.

YORUMLAR
500
Bafra'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Bafra'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı Son dakika: Saraykent Kaymakamlığı şehit kabirlerini çiçeklerle donattı

Hisarcık, Samsun, Şehit, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Kubilay Çon için Havza'da mevlit düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement