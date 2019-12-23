Şehit Kubilay ve arkadaşları törenle anıldı - Son Dakika
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Şehit Kubilay ve arkadaşları törenle anıldı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, Yıldıztepe'deki şehitlikte törenle anıldı.

Şehit Kubilay ve arkadaşları törenle anıldı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, 89 yıl önce meydana gelen olayda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, Yıldıztepe'deki şehitlikte törenle anıldı. Törenlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Menemen ilçesinde, 89 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey törenle anıldı. Resmi törenden önce İzmir Büyükşehir Belediyesinin 13'üncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusuna Türkiye'nin dört bir yanından gelen atletler katıldı. Atletler, bu yıl 13.'sü düzenlenen koşuya Çanakkale Asfaltı Buruncuk mevkisinden sabahın erken saatlerinde başladı. Onlarca kişi, Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona eren koşuda ter döktü.


Yürüyüşe yoğun ilgi vardı


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tümgeneral Rafet Dalkıran, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla gerçekleşen yürüyüş ise ilgi gördü. Bando eşliğinde Menemen Tren Garından başlayan yürüyüş, Yıldıztepe Şehitliği'ne kadar sürdü. Yürüyüşte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, 8 metrelik Türk bayrağı açıldı.


Resmi tören ise Kubilay Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Kubilay'ın torunlarının anıta çelenk bırakması sırasında vatandaşlar alkışlarla destek oldu. Programda daha sonra Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birer konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy anıt özel defterini imzaladı. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusunda dereceye girenlere de kupaları verildi. Kubilay ailesinin de katıldığı törende, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. - İZMİR

Mustafa Fehmi Kubilay, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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