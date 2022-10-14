ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KÜRŞAT SERT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert (30), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törende oğlunun fotoğrafına bakarak gülümseyen baba Şahap Sert, "Şehit olacağım diyordun haydi oldun oğlum, ben de şehit babası oldum" dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in cenazesi ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. 4 çocuklu Şahap ve Nuran Sert'in oğulları Kürşat Sert'in naaşı, helallik alınmasının ardından Hocazade Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile bölge halkı katıldı.

'GÜL OĞLUM GÜL'

Törende şehidin babası Şahap Sert, oğlunun al bayrağa sarılı tabutunun önüne konulan fotoğrafına uzun uzun baktıktan sonra gülümseyerek, "Gül oğlum gül, bizim de bayramımız gül. Allah'ım senin makamını cennet eyleye oğlum. Şehit olacağım diyordun haydi oldun oğlum, ben de şehit babası oldum" dedi. TSK'ya 3 yıl önce giren ve bekar olan şehit Kürşat Sert'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)