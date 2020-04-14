Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
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Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

7 saat önce

Kastamonu'da ikamet eden şehit annesi Pakize Demirci, Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşıyla katıldı.

Şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı, System.String[]

Kastamonu'da ikamet eden şehit annesi Pakize Demirci, Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşıyla katıldı.


Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki şehit annesi Pakize Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na oğlundan kalan 1 aylık şehit maaşını bağışladı.


Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin 1988 yılında Muş'ta şehit düştüğünü anlatan şehit annesi Pakize Demirci, yeni tip korona virüs (Covid-19) süreci sonrası başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şehit oğlu için aldığı 1 maaşı bağışlama kararı verdiğini kaydetti.


"Oğlumun 1 aylık şehit maaşıyla kampanyaya katıldım"


Herkesi gücü yettiğince bu kampanyaya destek olmaya davet eden Demirci, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüm. Ben Cumhurbaşkanımızı zaten çok seviyorum. Hastasıyım Cumhurbaşkanımızın. Bende Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldım. Oğlumdan kalan 1 aylık şehit maaşını kampanyaya yatırdım. Ben dışarı çıkamadığım için Kaymakamlığımızı aramıştım. Sağ olsun onlarda geldiler, maaşımı hesaba yatırıverdiler" dedi.


Oğlunun şehit olduğunu hatırlatan Demirci, "Benim oğlum bu vatan için, bu millet için şehit oldu. Bende oğlumun ruhu için onun maaşından devletimize destek olmak için kampanyaya katıldım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu hastalık temelli en yakın zamanda kökünden gitsin inşallah" diye konuştu.


"Şehit annemizin maaşını bağışlaması bizleri duygulandırdı"


Daday Kaymakamı Kemal Balaban ise, "Şehit annesi Pakize Demirci'nin telefonla kendilerini arayarak 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışta bulunmak istediğini belirtti. Bende korumamı şehit annemize yollayarak şehidimizin 1 aylık maaşını Biz Bize Yeteriz kampanyasına yatırmasından duyduğumuz memnuniyeti kendilerine ilettik. Bu konuda sayın valimizin de selamlarını şehit annemize ilettik. Şehit annemizden Allah razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz için yapmış olduğu bu anlamlı bağış hepimizi duygulandırdı. El ele ve gönül günüle vererek bu salgın hastalığından üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kendisinin de 1 aylık maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını söyleyen Kaymakam Balaban, "Allahın izniyle devlet olarak millet olarak bu sıkıntının da üstesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.


"Kıbrıs Gazisi de 1 aylık maaşını kampanyaya bağışladı"


Daday'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Sabri Çorbacı'nın da 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladığını anlatan Kaymakam Balaban, şunları söyledi: "Gazimizde 1 aylık maaşını Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışlayarak örnek bir davranışta sergiledi. Biz, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit ailelerimiz her zaman devletimizin yanında. Bizlerde her zaman milletimizin emrindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını çözme noktasında azamı çaba gösterme gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Bu sorunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum"


"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin kampanyaya çok fazla destek verdiğini görüyoruz"


Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş da, şöyle konuştu: "Bütün Dünya'da salgın ile mücadele edilen bir dönemdeyiz. Ülke olarak gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde milli birlik ve beraberliğimizi çok ihtiyacımız olan günler bugünler. Gerçekten de her zaman olduğu gibi bugünlerde de milli birlik ve beraberliğe milletimizin sahip olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu süreçlerde bizlerde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edemezsek bile en azından telefonlarla arayarak hal ve hatırlarını soruyoruz. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Memnuniyetle görüyorum ki 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına şehit ailelerimiz ve gazilerimizden büyük destek var. Pakize annemizde bunlardan bir tanesi. Şehit maaşını, Biz Bize Yeteriz destek kampanyasına bağışladı. Yine benzer şekilde gazilerimizden de bu tür desteklerin olduğunu görüyoruz. Biz, bu birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bu zor günleri de Allah'ın izniyle çok kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah en kısa sürede bu sürecide atlatmış olacağız. Pakize teyzemizin davranışı bizleri gerçekten çok çok duygulandırdı. Görev yapma aşkımızı, şevkimizi, milletimize hizmet etme isteğimizi bir kat daha arttırdı. Allah kendisinden razı olsun"


" Çanakkale'de olduğu gibi devletimize bir kez daha sahip çıktığımız göstermiş olduk"


Şehit annesi Pakize Demirci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışta bulunduğunu hatırlatan Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu da, "Şehit annemiz, Çanakkale'de olduğu gibi kendisinin de ne yapabileceğini düşünerek şehit evladından aldığı maaşı bu kampanyaya bağışladığını Sayın Kaymakamımıza telefonla arayarak ifade ediyor. Sayın Kaymakamımızda gerekli talimatları verip şehit annemizin bağışını aldırıp hesaba yatırılmasını sağlıyor. Biz, bu manada bugünde yine şehit annemizden sonra bir gazimizin de bu kampanyaya gazi maaşıyla destek olduğunu öğrendik. Gazimizle de ayrıca iftihar ediyoruz. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde başlatmış olduğu bu kampanyaya şehit ailelerimizden, gazilerimizden yoğun bir destek var. Çanakkale'de olduğu gibi, Milli Mücadelede olduğu gibi zor günlerden geçtiğimiz şu süreçte bu salgına karşı milli dayanışmayı, bu bilinci aramızda yaşatmamız lazım. Yeniden birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor ki nitekim bu mücadele başarıyla neticelendirebilelim" - KASTAMONU

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kastamonu, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:22 Kaynak: İHA

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