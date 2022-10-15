Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı - Son Dakika
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Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı

15.10.2022 10:09

Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı Maden faciasında acı detay: 1 hafta önce bebeğini kucağına almış.

Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı

Maden faciasında acı detay: 1 hafta önce bebeğini kucağına almış

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Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi Bartın'da patlama yaşanan maden ocağı havanın aydınlanmasıyla havadan görüntülendi 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil 4 sene önce Bartın'daki maden ocağını ziyaret etmişti! Haluk Levent'ten duygulandıran paylaşım: O işçilerden bazıları hayatta değil
Kaynak: İHA

Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit madencilerden geriye çocuklarıyla çekilmiş bu fotoğrafları kaldı - Son Dakika
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