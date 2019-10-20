Şehit Mazlum'un hayali, doktor olmakmış

SURİYE'den teröristlerce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine atılan havan mermisinin patlaması sonucu şehit olan Mazlum Güneş'in (11), görme problemi yaşayan annesini iyileştirmek için göz doktoru olmak istediği ortaya çıktı. Baba İbrahim Güneş, "Mazlum, 'Göz doktoru olup, annemi iyileştireceğim' diyordu" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Ceylanpınar'a, karşısında bulunan Resulayn kentindeki teröristlerce 11 Ekim'de havan mermisi atıldı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda, ekmek almaya giderken, yakınana düşen havan mermisinin patlaması sonucu Mazlum Güneş, şehit oldu. Mazlum'un babası İbrahim Güneş, aslen Siverekli olduklarını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle Ceylanpınar'a yerleşerek, mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladıklarını söyledi. Acılı baba, oğlu Mazlum'un okulda çok başarılı öğrenci olduğunu söyledi.

'ANNESİNİ İYİLEŞTİRMEK İSTİYORDU'

Mazlum Güneş'in hayalinin, göz doktoru olup, görme problemi yaşayan annesini iyileştirmek olduğunu anlatan İbrahim Güneş, "Acımız daha yeni ve taze. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin inşallah. Yetkililerden bize el uzatmalarını ve yardım etmelerini bekliyoruz. Mazlum'un bazı hayalleri vardı. O gerçekleştirmedi, inşallah kardeşleri gerçekleştirir. Maddi durumuz iyi olmadığından annesinin göz tedavisini yapamıyorduk. Mazlum hep 'Ben göz doktoru olup, annemi iyileştireceğim' diyordu. Hayali doktor olmaktı" diye konuştu.

'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediğini söyleyen baba Güneş, "Oğlum Mazlum; elim, kolum ve ayağımdı. Hainler onu şehit etti. Benim sefer görev kağıdım var. Beni askere alsınlar. Gerekirse ben de seve seve canımı veririm" dedi.

Ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Güneş (6) ise şehit ağabeyinin hayalini kendisinin gerçekleştireceğini ve doktor olacağını söyledi.