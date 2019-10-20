Şehit Mazlum'un tek hayali doktor olup annesini iyileştirmekti

Suriye'deki PKK/ YPG'li teröristler tarafından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sivilleri hedef alan havan saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in göz doktoru olup annesini iyileştirmeyi istediği öğrenildi.

11 Ekim'de YPG'li teröristler tarafından sivilleri hedef alan havan mermili saldırıda şehit olan Mazlum Güneş'in anne ve babası gazetecilere konuştu. Ceylanpınar ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Sofice kırsal mahallesinde taziyeleri kabul eden ailenin 10 yıl önce maddi durumları yüzünden Siverek'ten Ceylanpınar'a yerleştiği ve burada mevsimlik işçilik yaparak geçimlerini sağladığı öğrenildi. Mazlum Güneş'in ise hayalinin göz doktoru olup annesini iyileştirmek olduğu öğrenildi.

Gazetecilere Kürtçe açıklamada bulunan anne Zekiye Güneş, "Hep bana diyordu anne ben göz doktoru olup, senin gözlerini iyileştireceğim. Dersleri de çok iyiydi, çalışkandı, öğretmenler onu çok seviyordu, çok efendi bir çocuktu" dedi.

Çocuğunun 11 yaşında olmasına rağmen evin her işine koşturduğunu anlatan anne Güneş, "Maddi durumumuz iyi olmadığından fındık, fıstık toplamaya giderdik, o da gelirdi bizimle ve tüm ev işlerini o yapardı. Biz akşam eve geldiğimizde bize yemek pişirmiş, tabakları yıkamış olurdu. 'Anne evin tüm işlerini bitirdim' diyordu. Bazen patates kızartırdı, makarna yapardı ve küçük kardeşi Muhammed'e bakardı. Küçük kardeşini o büyüttü yani" dedi.

"ŞEHİT OLACAĞI SABAH GELİP BANA SARILDI"

Zekiye Güneş, oğlunun şehit olduğu sabah kendisine sarılıp öptüğünü söyleyerek, "Şehit olacağı gün biz işe gitmemiştik, sabah uyandı ve bana sımsıkı sarıldı. Uykulu olduğumdan 'Uzak dur, beni rahatsız etme' dedim, o da bana sarıldıktan sonra beni yanaklarımdan öptü ve dışarı çıktı. Daha sonra da görmedim. Dışarı çıktıktan bir süre sonra top ve mermi sesleri geldi. Ben dedim dışarıda kapının önündedir, bir şey olmamıştır herhalde diye düşündüm. Bir müddet sonra komşularımdan biri gelip bana oğlumun yaralandığını söyledi. Gittim oğlum kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı ama kurtarılmadı, Mazlum'um şehit oldu" şeklinde konuştu.

"HAYALLERİ GERÇEKLEŞMEDİ"

Baba İbrahim Güneş ise, "Acımız daha yeni ve taze. Allah kimsenin başına böyle bir olay getirmesin inşallah. Yetkililerden bize el uzatmalarını ve yardım etmelerini bekliyoruz. Mazlum'un bazı hayalleri vardı, o gerçekleştiremedi inşallah kardeşleri gerçekleştirir. Maddi durumuz iyi olmadığından annesinin göz tedavisini yapamıyorduk. Mazlum hep ben göz doktoru olup annemi ben iyileştireceğim diyordu. Hayali doktor olmaktı" ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölmediğini ve şehit olduğuna inandığını belirten baba İbrahim Güneş, harekata katılmak istediğini söyledi. Acılı baba, "Oğlum Mazlum elim, kolum ve ayağımdı ama hainler onu şehit etti. Yetkililere buradan sesleniyorum, benim sefer görev kağıdım var, beni askere alsınlar, oğlumun intikamını almak istiyorum. Gerekirse ben de seve seve canımı veririm" dedi.

"ÖLEN DE KÜRT ÇOCUĞUYDU"

Baba Güneş, terör örgütü YPG/PKK'nin Kürtleri savunduğu iddialarına da sert tepki göstererek, "Ölende bir Kürt çocuğuydu, bu nasıl Kürtlük" dedi.

Manisa'da üniversitede okuyan şehit Mazlum'un ağabeyi Mahsun Güneş, kardeşinin vurulduğunu üniversitedeyken öğrendiğini belirterek, "Kardeşim çok çalışkan biriydi. Biz tarlalarda çalıştığımızda, o evin tüm işlerini yapardı ve hep bana derdi ben doktor olacağım, annemi iyileştireceğim ama olmadı. Canımızdan can gitti" diye konuştu.

Mahsun Güneş, kardeşinin güvercinleri çok sevdiğini ama kendisine bir güvercin bile alamadıklarını söyleyerek, "Şimdi olsaydı ona yüzlerce güvercin alırdım ama o yok artık" ifadelerini kullandı.

Ailenin 6 yaşındaki en küçük çocuğu olan Muhammed Güneş ise şehit olan ağabeyinin hayalini kendisinin gerçekleştireceğini söyleyerek, "Ağabeyim doktor olmak istiyordu. Hayalini o gerçekleştiremedi ama ben gerçekleştireceğim. Çok çalışıp doktor olacağım" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)