Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı
1 saat önce
İstanbul Halkalı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak mezarı başında anıldı.
İstanbul Halkalı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mehmet Boşnak
mezarı başında anıldı.
26 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da içinde bulunduğu askeri servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak, şehadetinin 9. yılında Bafra
Şehitliğinde kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehit Mehmet Boşnak'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
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