Son Dakika Haberleri: Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı
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Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı

1 saat önce

İstanbul Halkalı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak mezarı başında anıldı.

Şehit Mehmet Boşnak kabri başında anıldı, System.String[]
İstanbul Halkalı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak mezarı başında anıldı.

26 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Halkalı'da içinde bulunduğu askeri servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Boşnak, şehadetinin 9. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehit Mehmet Boşnak'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

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Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:53 Kaynak: İHA
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