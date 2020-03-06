Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden, şehidin kabrine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden, şehidin kabrine ziyaret - Son Dakika

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden, şehidin kabrine ziyaret

7 saat önce

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okullarına adı verilen şehit üsteğmenin Beypazarı İlçesindeki kabrine ölümünün 4. yılında ziyarette bulundu.

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden, şehidin kabrine ziyaret, System.String[]

Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okullarına adı verilen şehit üsteğmenin Beypazarı İlçesindeki kabrine ölümünün 4. yılında ziyarette bulundu.

Okul müdürü Ahmet Tok ve öğretmenleri eşliğinde şehitliğe gelen öğrenciler, şehit Üsteğmen Mehmet Çifci'nin kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Kabir ziyaretine eşlik eden şehidin annesi Gülsel Çifci ise öğrencilerin bu duyarlı davranışı karşısında gözyaşlarını tutamazken, öğrenciler ise şehit Üsteğmen Mehmet Çifci'nin izinden yürüyeceklerini söyledi.

Mehmet Çifci, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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