Şehit Mehmet Han Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han, Tokat'ın Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han, Tokat'ın Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Han'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ankara'dan askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, buradan ambulansla götürüldüğü Zile Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Şehidin babası Osman, annesi Emine, eşi Aynur ve 6 yaşındaki kızı Aysima Han da aynı uçakla Tokat'a geldi.



Şehit Han'ın cenazesi, daha sonra Yunusemre Mahallesi Menekşe Sokak'taki babaevi önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Hükümet Konağı önündeki alana götürüldü. Şehidin eşi Aysur Han, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, kaymakamlar ile vatandaşlar katıldı.

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