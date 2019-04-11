Son Dakika Haberleri: Şehit Mehmet Karatut, Kabri Başında Anıldı

Şehit Mehmet Karatut, Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Nisan 2017'de arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Bafra'daki kabri başında anıldı.

Şehit Mehmet Karatut, Kabri Başında Anıldı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Nisan 2017'de arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Bafra'daki kabri başında anıldı.

Karatut'un Sarıkaya Mahallesi'nedi kabri başında düzenlenen törene şehidin yakınları ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Sebahattin Koçak ve dernek üyeleri katıldı.

Sarıkaya Mahallesi Camisi imamı Hüseyin Dinler'in Kur'an okumasının ardından dua edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:56 Kaynak: AA
Beytüşşebap, Şırnak, Bafra, Güncel
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