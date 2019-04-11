Şehit Mehmet Karatut, Kabri Başında Anıldı
1 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Nisan 2017'de arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Bafra'daki kabri başında anıldı.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:56 Kaynak: AA
'ın Beytüşşebap
ilçesinde 9 Nisan 2017'de arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Bafra
'daki kabri başında anıldı.
Karatut'un Sarıkaya
Mahallesi'nedi kabri başında düzenlenen törene şehidin yakınları ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Sebahattin Koçak
ve dernek üyeleri katıldı.
Sarıkaya Mahallesi Camisi imamı Hüseyin Dinler'in Kur'an okumasının ardından dua edildi.
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