Şehit Mehmet Kaya, Memleketine Uğurlandı
58 dakika önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Siirt'e uğurlandı.
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye
tarafından açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya
'nın (21) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Siirt
'e uğurlandı.
Yayladağı Pulluyazı Hudut Karakolu
nizamiye kapısında nöbet tutan Er Mehmet Kaya, Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte şehit oldu. Şehidin cenazesi, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi, sabah saatlerinde alınarak Hatay Havalimanı
'na getirdi. Burada, basına kapalı düzenlenen törenin ardından da şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e uğurlandı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:26 Kaynak: DHA
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