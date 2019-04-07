Son Dakika Haberleri: Şehit Mehmet Kaya, Memleketine Uğurlandı

Şehit Mehmet Kaya, Memleketine Uğurlandı

58 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Siirt'e uğurlandı.

Şehit Mehmet Kaya, Memleketine Uğurlandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi  Siirt'e uğurlandı. 

Yayladağı Pulluyazı Hudut Karakolu nizamiye kapısında nöbet tutan Er Mehmet Kaya, Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte şehit oldu. Şehidin cenazesi, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi, sabah saatlerinde alınarak  Hatay Havalimanı'na getirdi. Burada, basına kapalı düzenlenen törenin ardından da şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e uğurlandı. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:26 Kaynak: DHA

Hatay, Mehmet Kaya, Güncel
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