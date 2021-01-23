Şehit Mehmet Kılınç'ın ismi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yaşatılacak - Son Dakika

Şehit Mehmet Kılınç'ın ismi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yaşatılacak

23.01.2021 12:53
Şehit Mehmet Kılınç'ın ismi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yaşatılacak, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Şehit Mehmet Kılınç'ın adının verildiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini şehidin anne ve babasıyla ziyaret etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Şehit Mehmet Kılınç'ın adının verildiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini şehidin anne ve babasıyla ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın adının verildiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki incelemeye Vali Baruş, şehidin babası Tayyar Kılınç ve annesi Nazife Kılınç, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Gazi Mustafa Gözükara katıldı.

Şehit oğlunun isminin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine verilmesinden dolayı hem gururlu, hem de hüzünlü olduğunu belirten baba Tayyar Kılınç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Baruş, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitler için bu yapılanların çok az olduğunu, ailelerin acılarını paylaştığını, şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olacağını belirtti.

Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Baruş ve beraberindekiler, giriş bölümünde bulunan Şehit ve Gazi Destek Biriminde incelemelerde bulundu.

Şehitlerin ailelerine, gazilere ve ailelerine hizmet veren birimin daha aktif ve göz önünde bulunması talimatını veren Vali Baruş, "Şehit ve gazilerimize ve onların ailelerine yardımcı olmak, onların sıkıntılarında yanlarında olmak bizim için çok önemli bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Mehmet Kılınç, Malatya, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Mehmet Kılınç'ın ismi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yaşatılacak - Son Dakika


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