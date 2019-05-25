Son Dakika Haberleri: Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi-AKTUEL

Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi-AKTUEL

49 dakika önce

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25), memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Mehmet Köklü, Yozgat'ta toprağa verildi-AKTUEL, System.String[]
IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü (25), memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başladığı belirtilen Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, önce helallik alınması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da ilçe meydanına götürüldü. Burada düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'DİĞER OĞLUMU DA GÖNDERECEĞİM'
Eşini 12 yıl önce kaybeden Gülay Köklü, törende diğer oğlu Emin ile birlikte taziyeleri kabul etti. 2'si erkek, 3'ü kız, 5 çocuğundan Mehmet'i şehit veren Gülay Köklü, "Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın" dedi. Şehidin kardeşi Emin Köklü ise tören boyunca gözyaşı döktü. Emin Köklü'yü yakınları ve askerler teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer akrabaları da tabutun başında ağıtlar yaktı.
OĞLUNUN TABUTUN ÖPTÜ
İl Müftüsü Salih Sezik, öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Namaz sırasında şehit yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Namazın ardından dua edilip, helallik istendikten sonra, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, cenaze aracına taşındı. Anne Gülay Köklü, şehit oğlunun tabutunun arkasından el salladı. Ardından cenaze aracına çıkan Köklü, oğlunun tabutunu öptü. Şehidin diğer yakınları da cenaze aracının üzerine çıkıp tabuta dokunup ağladı. Şehidin cenazesi, ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi. 


- Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:30 Kaynak: DHA
PKK, Mehmet Köklü, Yozgat, Güncel
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