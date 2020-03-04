Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Karabük'te Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırıları sonuç şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Karabük'te Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırıları sonuç şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Karabük 5000 Evler Merkez Camii imamları tarafından Suriye'de sınırları ve bölge güvenliğini sağlamak için mücadele ettikleri sırada rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına yaklaşık 600 kişi katıldı. Namazın ardından yapılan dua ile birlikte helallik istendiği sırada bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. - KARABÜK

Karabük, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:57 Kaynak: İHA
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