Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı - Son Dakika

Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı

6 saat önce

Uşak'ta yaklaşık 300 öğrenci ve cami cemaati kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad etti.

Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı, System.String[]

Uşak'ta yaklaşık 300 öğrenci ve cami cemaati kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerleri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad etti.


Uşak'taki Zümrüt Camisinde kılınan sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte İdlib'de şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından cami imamı tarafından birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tumanın önemine değinildi.


Programda konuşan Gençlik ve Spot İl Müdürü Tahir Emre Can, "Bugün şehitlerimize dua, Mehmetçiğimize destek için bir araya geldik. Sabah namazımıza 300'den fazla gencimiz katıldı. Bu vesileyle bir kez daha tüm gençlerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu, şehitlerimizi unutmadığımızı dile getirmiş olduk. Bu ve bu tür etkinliklere askerimize destek olmak için devam edeceğiz. Gençlerimiz ordusunun, milletinin her zaman yanında" dedi.


Program katılımcılara çorba ve simit ikramı yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - UŞAK

İdlib, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu
Numan Kurtulmuş: "Atatürk bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı" İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]