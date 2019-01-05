Son Dakika Haberleri: Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (3)

Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (3)

28 dakika önce

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİKars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (3), System.String[]
JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. JAK timi, kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inerek, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 104'üncü yılı' yazısını yanında dair olluşturdu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler ellerindeki meşaleler ile yazıyı ateşe verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yanan Sarıkamış yazısı önünde ve gece ışıklandırılan kardan heykel önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü anma törenlerine ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

Sarıkamış, Güncel
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