Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2) - Son Dakika

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2)

6 saat önce

BAKANLAR KAYAK TESİSİNİ AÇILIŞINI YAPTILARI TELESİYEJLE GEZDİLERTürkiye'de kristal karıyla gözde kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kardan heykellerin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı...

Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2), System.String[]

BAKANLAR KAYAK TESİSİNİ AÇILIŞINI YAPTILARI TELESİYEJLE GEZDİLER

Türkiye'de kristal karıyla gözde kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kardan heykellerin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, modern telesiyej sistemini de devreye soktu. Bakanlar ve davetliler, Türkiye'de ilk ve tek olan saniyede 6 metre hız ve kapalı kabin 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesi, 2 kilometre uzunluğunda yeni telesiyej sistemi ile kayak merkezini gezdi. 11-12 yaşından beri kayak yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, ilk kez Sarıkamış'a geldiğini söyledi. Pakdemirli, "Birçok kayak tesisi gördüm, buralarda kayak yapma imkanı buldum. Ama Sarıkamış'a ilk defa geliyorum. Bundan sonra benim için tutku olacak Sarıkamış. Dünyada eşine az rastlanır kar kalites var Sarıkamış'ın. Sarıkamış'ı dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmemiz lazım. Gençlerimizi erken yaşta kayakla tanıştırmamız lazım. Erken yaşta kayakla sporla tanışan gençlerin kötü alışkanlıkları olmaz, kötü şeylere gitmez, kötü insanlarla birlikte olmazlar. Sarıkamış'a daha sık gelmeye çalışacağım. Buradan şunu söylüyorum karı, kara çevirmemiz lazım. Bunu yapmaya en iyi aday yerlerden birisi Sarıkamış'tır" dedi.

Türkiye'nin son 18 yılda spor açısından önemli bir altyapıya kavuştuğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış'tan Edirne'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her yeri inci tanesi gibi parlayan spor tesisleriyle donattıklarını kaydetti. Sarıkamış'a yaptırılan telesiyejle saatte 3 bin kişinin taşınacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış'ın kış turizmi açısından varlığı özel bir anlama haiz. Bu özel anlamı daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Sarıkamış, Kars için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, halkımıza, bu toprakların, bu ülkenin evlatları için kullanmaya devam edeceğiz. Yarınların şampiyonlarını yıldızlarını yetiştireceğiz. Bizler onların önünü açmak için omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.


Mehmet Kasapoğlu, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak'tan Temsa açıklaması: Güzel haber alacaksınız
Sosyal medyada en çok etkileşim alan Süleyman Soylu oldu MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:18 Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]