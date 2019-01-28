Şehit Meslektaşlarının Mezarlarının Bakımını Yaptılar
2 saat önce
Doğankent İlçe Emniyet Amirliğince şehit polis memurlarının mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Doğankent İlçe Emniyet Amirliğince şehit polis memurlarının mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Emniyet Amiri Nurşani İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Güvenlik köyünde şehit polis memuru Zeki Kaya ve Oyraca köyünde şehit polis memuru Orhan Turan'ın mezarlarının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığını belirtti.
Şehit mezarlarındaki Türk bayraklarının da yenilendiğini ifade eden İlter, "Vatanın savunmasında, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasının yaşatılması için kabirlerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Mezarlarında bulunan Türk bayraklarını yeniledik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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