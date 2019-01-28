Son Dakika Haberleri: Şehit Meslektaşlarının Mezarlarının Bakımını Yaptılar

Şehit Meslektaşlarının Mezarlarının Bakımını Yaptılar

2 saat önce

Doğankent İlçe Emniyet Amirliğince şehit polis memurlarının mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Şehit Meslektaşlarının Mezarlarının Bakımını Yaptılar, System.String[]
Doğankent İlçe Emniyet Amirliğince şehit polis memurlarının mezarlarının bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Emniyet Amiri Nurşani İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Güvenlik köyünde şehit polis memuru Zeki Kaya ve Oyraca köyünde şehit polis memuru Orhan Turan'ın mezarlarının bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığını belirtti.

Şehit mezarlarındaki Türk bayraklarının da yenilendiğini ifade eden İlter, "Vatanın savunmasında, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerin hatırasının yaşatılması için kabirlerinin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Mezarlarında bulunan Türk bayraklarını yeniledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Orhan Turan, Doğankent, Güncel
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