Son Dakika Haberleri: Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler
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Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyü mezarlığında bulunan şehit mezarına Türk bayrağı dikildi.

Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyü mezarlığında bulunan şehit mezarına Türk bayrağı dikildi.


Emet ilçesi Gürpınar köyünde bulunan şehit Mustafa Dal'ın mezarında Türk bayrağı olmamasının kendileri tarafından büyük bir eksiklik olarak görüldüğünü belirten ECDAT Derneği Başkanı Ali Duyan, "Şehidimiz Mustafa Dal'ın kabrine bayrak direği dikmek ve göndere bayrağımızı çekmek bize nasip oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Gürpınar, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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