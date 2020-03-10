Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen 2 zabıta elektrik akımına kapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen 2 zabıta elektrik akımına kapıldı - Son Dakika

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen 2 zabıta elektrik akımına kapıldı

30 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 zabıta memurundan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 zabıta memurundan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaçak yapılarla ilgili denetim için Hıdırnebi Yaylası'na giden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Rüstem Çabuk (37) ve İzzet Tutkun (54), Kuruçam Mahallesi'nde bir şehit mezarındaki Türk bayrağının yıprandığını fark etti.

Çabuk ve Tutkun'un değiştirmeye çalıştığı bayrağın asılı olduğu direk, mezarın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Çabuk (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Tutkun (54) ise ağır yaralandı.

Tutkun, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen 2 zabıta elektrik akımına kapıldı

Akçaabat, Trabzon, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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