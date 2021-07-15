ŞEHİT MEZARINDAKİ NOT, GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI - Son Dakika

NİĞDE'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaret edilen şehitlikte, terör operasyonlarında şehit olan Piyade Komando Er Savaş Yalçın'ın kabrine bırakılan 'Gene hangi duayı okudun anne' Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı? yazılı not, görenleri duygulandırdı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Niğde Şehitliği'nde düzenlenen programda protokol üyeleri duaların edilmesinin ardından şehit kabirlerinin başına karanfiller bıraktı. Programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, kabirleri tek tek gezerek şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Vali Şimşek, karanfil bırakmak istediği, 1998'de terör operasyonunda şehit olan Piyade Komando Er Savaş Yalçın'ın kabri başındaki notu fark etti. 'Gene hangi duayı okudun anne? Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı? yazılı notu okuyan Vali Şimşek, duygu dolu anlar yaşadı.