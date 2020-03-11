Şehit mezarının bayrak direğini kaldırmaya çalışırken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Şehit mezarının bayrak direğini kaldırmaya çalışırken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

Akçaabat Belediyesi'nde görevli Zabıta memurları Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun şehit mezarının başında yere devrilen bayrak direğini kaldırmaya çalışırken yüksek gerilim hattına kapıldılar

Olayda Rüstem Çabuk isimli zabıta memuru hayatını kaybederken, İzzet Tutkun ise ağır yaralandı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'ndaki şehit mezarının devrilen bayrak direğini kaldırmaya çalışan Akçaabat Belediyesi'nde görevli 2 zabıta memuru, elektrik akımına kapıldı. Olayda zabıta memurlarından biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırnebi Yaylası'nda görevde olan Akçaabat Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun şehitlik mezarının hemen yanında bulunan bayrak direğinin devrildiğini fark etti. Bunun üzerine bayrak direğini düzeltmek isteyen zabıta memuru Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun direği kaldırdıkları sırada bayrak direğinin yüksek gerilim hattından sarkan tellere temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan 2 zabıtadan Rüstem Çabuk olay yerinde hayatını kaybederken, diğer zabıta görevlisi İzzet Tutkun ise çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ve belediye ekipleri inceleme başlattı.