Şehit mezarının çevre düzenlemesi tamamlandı - Son Dakika

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Şehit mezarının çevre düzenlemesi tamamlandı
6 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın kabrinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın kabrinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde geçen yıl yapılan operasyonlarda şehit olan Şehidimizin kabrinde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bizde bugün şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Şehidimiz için dualar ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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