Şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

Şehit mezarları ziyaret edildi
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.
İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı