Şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle şehitlerin mezarları ziyaret edildi.



İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve ilçe protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. - MALATYA