Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi - Son Dakika
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Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi

30.06.2022 17:39

Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi.

Olay, 6 Kasım 2021 tarihinde Körfez Asri Mezarlığın şehitlik bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş., Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt'te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı'nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etmişti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı raporu geldi, tahliye edildi

"Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret", 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, geçen celse sanık hakkında istenen ATK raporunun gelecek celseye kadar hazır edilmesine ve sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi - Son Dakika

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