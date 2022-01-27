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Şehit mezarlarına "PKK" yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti - Son Dakika

Şehit mezarlarına "PKK" yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti

27.01.2022 17:16

Kocaeli'de 4 şehit mezarının üzerine "PKK" yazan ve sosyal medyadaki küfürlü paylaşımında pislettiğini de söyleyen F.Ş.'nin yargılanmasına başlandı. İddianamesinde belediye tarafından kendisine çip takıldığını ve çıkarılması için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, duruşma sırasında şehit yakını konuşurken de şehide küfür etti. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin tespitini istedi.

Kocaeli'de Körfez Asri Mezarlık Şehitliği'nde Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt'te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı'nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin saldırı gerçekleşti.

ŞEHİT MEZARLARINA "PKK" YAZIP KÜFRETTİ

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan zanlı F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etmişti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şehit mezarlarına 'PKK' yazıp pislettiğini söyleyen şahıs mahkemede de şehide küfretti

"BANA ÇİP TAKTILAR"

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ise sanığın ifadesi yer aldı. İfadesinde, kendisine belediye tarafından çip takıldığını söyleyen sanık F.Ş., bu çipin çıkarılması için polis merkezinden yardım istediğini, Körfez'de bulunan şehit mezarlığına da kendisine çip takan kişileri uyarmak için gittiğini söyledi. Sanık, polis ekiplerinin kendisini yakalaması ve ifadesinin alınması sonrasında kendisine takılan çipin çıkarılması amacıyla şehit mezarına "PKK" yazdığını ifade etti. Sanık, bunları yaparken kimseden talimat almadığını söyledi. Kendisine organik olmayan psikoz teşhisi konulduğunu vurgulayan sanık F.Ş., daha önce zihinsel engelliler merkezinde kaldığını da belirtti.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

"Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret" ve 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şehit Halil İbrahim Arslan'ın ağabeyi Yusuf Arslan ve sanık avukatı katılırken, tutuklu sanık ise SEGBİS ile bağlandı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen şehit ağabeyi Yusuf Arslan, "Kardeşim Halil İbrahim Arslan 2006 yılında Hakkari'de PKK ile yapılan mücadelede şehit olmuştur. Kendisinin mezarı Körfez Asri Mezarlığı Şehitlik bölümündedir. Ben şehit mezarımıza yapılan saldırıyı sosyal medya ve çevreden öğrendim. Bu olay dolayısıyla çok üzüldüm, sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Şehit mezarlarına 'PKK' yazıp pislettiğini söyleyen şahıs mahkemede de şehide küfretti

DURUŞMADA DA ŞEHİDE KÜFÜR ETTİ

Halil İbrahim Arslan'ın ağabeyi Yusuf Arslan, "Şehidimizin mezarına karşı yapılan saldırıdan dolayı üzgünüm" dediği sırada araya giren sanık Ş.F., şehide küfür etti. Mahkeme başkanı olaya müdahale ederek SEGBİS'in sesini kapattı.

"PKK" VE "F.Ş." YAZMIŞ

Tanık olarak dinlenen mezarlık görevlisi Kemal Demirtaş, "Sabah saatlerinde temizlik için mezarlığı gezdiğim esnada şehit mezarlıklarında "PKK" ve "F.Ş." yazıldığını gördüm. Hemen üstüme haber verdim. Daha sonra şehit aileleri bu yazıları görüp üzülmesin diye mezarlıkları yıkadım. "F.Ş." yazısının örgüt ismi olup olmadığını bilmiyordum, daha sonra öğrendiğime göre sanığın isim ve soy isimlerinin baş harfleriymiş. Şehit mezarlarında hiçbir zarar yoktu fakat yazılar vardı" diye konuştu.

AKLİ DENGESİNİN TESPİTİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şehit mezarlarına PKK yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti
Şehit mezarlarına PKK yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti
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Mahkeme, Kocaeli, Şehit, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit mezarlarına 'PKK' yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit mezarlarına "PKK" yazıp pisleten şahıs mahkemede de şehide küfretti - Son Dakika
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