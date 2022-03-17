Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı

17.03.2022 11:41
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'de 4 şehit mezarına terör örgütünün ismini yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'de 4 şehit mezarına terör örgütünün ismini yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Olay, 6 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Şehitliğe giren F.Ş. mezarlıklara terör örgütünün ismini yazıp, fotoğrafları küfürler eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyen zanlının paylaşımın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezai ehliyeti var

"Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret" ve 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şehitlerin ailesi katılırken, tutuklu sanık ise SEGBİS ile bağlandı. Şehit aileleri şikayetçi olarak sanığın gerekli cezayı almasını istedi. Önceki savunmalarında zihinsel engelliler merkezinde kaldığını ve kendisine organik olmayan psikoz teşhisi konulduğunu söyleyen sanık hakkında rapor istenmişti. Mahkeme heyeti, Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okuyarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı ATK'den istenen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamın karar verdi. - KOCAELİ

Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Cephanelik değil, müze Cephanelik değil, müze Kocaeli'de 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi Kocaeli'de 'Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni' düzenlendi

Kocaeli, 6 Kasım, Terör, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement