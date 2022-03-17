Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı

17.03.2022 18:59

Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı Kocaeli'de 4 şehit mezarına terör örgütünün ismini yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 şehit mezarına terör örgütünün ismini yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Olay, 6 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Şehitliğe giren F.Ş. mezarlıklara terör örgütünün ismini yazıp, fotoğrafları küfürler eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyen zanlının paylaşımın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezai ehliyeti var

"Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret" ve 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şehitlerin ailesi katılırken, tutuklu sanık ise SEGBİS ile bağlandı. Şehit aileleri şikayetçi olarak sanığın gerekli cezayı almasını istedi. Önceki savunmalarında zihinsel engelliler merkezinde kaldığını ve kendisine organik olmayan psikoz teşhisi konulduğunu söyleyen sanık hakkında rapor istenmişti. Mahkeme heyeti, Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporu okuyarak, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı ATK'den istenen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamın karar verdi.

Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı
Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı

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Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor Son dakika... Kocaeli'de şehit mezarlarını tahrip eden sanığın yargılanması sürüyor Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyeti tam olduğu ortaya çıktı

Kocaeli, 6 Kasım, Terör, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit mezarlarına saldırmıştı, cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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