Son Dakika Haberleri: Şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı
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Şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı

1 saat önce

Giresun'un Dereli İlçesi Tepeküknarlı köyünde bulunan şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı dikildi.

Şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı, System.String[]
Giresun'un Dereli İlçesi Tepeküknarlı köyünde bulunan şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı dikildi.

Giresun'un Dereli İlçesi Tepeküknarlı Köyünde yan yana yatan üç şehidin bulunduğu mezarlık yeniden düzenlendi. 1996 yılında şehit olan Necmettin Atik, 2003 yılında şehit olan Fatih Dinç ve 2018 yılında şehit olan Salih Dinç'in bulunduğu şehit mezarlığı yeniden düzenlenerek 15 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı dikildi.

Tepeküknarlı Köyü sakinleriyle birlikte yeniden düzenlenen şehit mezarlığını ziyaret eden Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hasan Koçyiğit, MEBS Başkanı Tuğgenaral Engin Çakıroğlu, JÖAK Komutanı Tuğgenaral Ali İhsan Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Murat Şener, Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz, Çankaya Kulüp Başkanı Serkan Kılıç ve iş adamı Erol Keleşoğlu şehitler için kuran okuyarak dua ettiler. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Dereli, Giresun, Güncel
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