Şehit mezarlığına 15 metre yüksekliğinde Türk bayrağı

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Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti

Gelin Kayası efsanesini dinleyenler, iki dev kayayı görmek için Giresun'a geliyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi