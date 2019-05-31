Şehit mezarlıklarında bakım çalışmaları yapıldı
51 dakika önce
Karabük İl Özel İdaresi tarafından şehitlik mezarlarında, Ramazan Bayramı öncesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:55 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi tarafından şehitlik mezarlarında, Ramazan Bayramı
öncesinde yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.
Yapılan çalışma hakkında konuşan Genel Sekreter Mehmet Uzun
, "Vatanımız, milletimiz, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını onlara yakışır hale getirmek üzere İlimiz Valisi Fuat Gürel' in talimatları ve milletvekillerimizin katkılarıyla Karabük merkez ilçemizde; Aydınlık evler, Beşbinevler, Kapullu ve Öğlebeli mezarlıklarında bulunan şehitliklerde İdaremizce yenileme ve bakım çalışmaları yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
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