"Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur' - Son Dakika

"Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya'da şehit olan MİT mensubunu ve ailesini deşifre ettiği iddiasıyla erişim engeli getirilen Odatv ile ilgili, "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya'da şehit olan MİT mensubunu ve ailesini deşifre ettiği iddiasıyla erişim engeli getirilen Odatv ile ilgili, "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur" dedi.

Libya'da şehit olan MİT mensubu ve ailesini deşifre ettiği iddiaları üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Odatv.com internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirilmişti. Varank, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malum web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğünün arkasına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz" dedi.

(İHA)

Mustafa Varank, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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