Şehit MİT mensubunun deşifre edilmesi soruşturması tamamlandı - Son Dakika

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, 1'i firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı.