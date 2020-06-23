Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak - Son Dakika

Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Şehit Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

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İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in tutuklu, Eren Ekinci'nin tutukuz, Erk Acarer'in firari sanık olarak yer aldığı davanın ilk duruşmasını Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapacak.

Duruşma, saat 10.30'da başlayacak.

"İzleyici kısıtlamasına gidilmemesini talep ettik"

AA muhabirine açıklama yapan sanık Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kendilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle duruşma salonuna hiç kimsenin alınmayacağı yönünde bir uygulama olabileceğinin bildirildiğini söyledi.

Ersöz, "Bu davada yargılananların gazeteciler olduğu ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir yargılama süreci olacağı göz önüne alınarak, kimse açısından bir sağlık sorununa sebebiyet vermeyecek şekilde izleyici kısıtlamasına gidilmemesini talep ettik." dedi.

Tutuklu gazetecilerin uzun süredir cezaevinde yakınlarını göremediklerini dile getiren Ersöz, "Ayrıca sanıkların eşleri başta olmak üzere en az bir yakınlarının da duruşma salonuna kabul edilmesini istedik. Uygun bir salona alınması talebimiz de var. İzleyicilerin izlemesiyle ilgili herhangi bir kısıtlama kararı yok." ifadesini kullandı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri ac¸ıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince de "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme heyetinin tensip tutanağına göre, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırılmıştı.

Mahkeme ayrıca, kamu güvenliği nedeniyle dosya içeriklerinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması ve gizli bilgilerin olduğu evrakın dosyaya taraf olmayan üçüncü kişiler ile uygun vekaletname sunmayan avukatlar tarafından incelemesinin kısıtlanmasına karar vermişti.

Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak - Son Dakika

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