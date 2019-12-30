Şehit Muhammed Can Sevim'in son isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Şehit Muhammed Can Sevim'in son isteği yerine getirildi

6 saat önce

Nazilli Belediyesi tarafından, Van Çaldıran Şehit Muhammed Can Sevim İlk ve Ortaokulu için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler öğrencilere ulaştı.

Şehit Muhammed Can Sevim'in son isteği yerine getirildi, System.String[]

Nazilli Belediyesi tarafından, Van Çaldıran Şehit Muhammed Can Sevim İlk ve Ortaokulu için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler öğrencilere ulaştı.


Nazilli Belediyesi tarafından, Van'ın Çaldıran ilçesinde 22 Kasım 2018'de askerin aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Muhammet Can Sevim'in isminin verildiği okul için başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeler öğrencilere ulaştı.


Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Şehidimiz, şehadet yemini etmeden önce görev yaptığı Van Çaldıran'daki bu okulumuz için yardım kampanyası düzenlemek istemiş. Bizler de şehidimizin son isteğini yerine getirmek için bir yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız, esnafımız, işçimiz kampanyaya büyük destek verdi. Temizlik malzemesinden okuma kitabına, oyuncaktan kırtasiye malzemesine, elbiseden ayakkabıya evlatlarımızın ihtiyacı olan pek çok şeyi ulaştırdık. Orada komutanlarımız, askerlerimiz toplanan eşyaları okulumuza teslim etti. Allah hepsinden razı olsun. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu. - AYDIN

Muhammed Can, Nazilli, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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