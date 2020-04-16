Şehit Muhammed Fatih Durhan için evinde helallik alındı - Son Dakika

Şehit Muhammed Fatih Durhan için evinde helallik alındı

MANİSA - Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın cenazesi helallik alınmak üzere baba evine getirildi.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan şehit düştü. Bugün sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Komutanlığında düzenlenen askeri törenin ardından şehit Durhan'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Manisa'nın Soma ilçesine gönderildi. Akhisar askeri hava alanından alınan şehit Durhan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce eskort eşliğinde cenaze aracıyla Atatürk Mahallesi Sezer Sokak'taki baba evine getirildi. Burada şehit Durhan için dualar edildi, helallik alındı. Durhan'ın ailesi tabut başında büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin kız kardeşi de ağabeyinin üniformasını giydi. Durhan'ın naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı

Soma Muzaffer Ecemiş Spor Salonu önündeki meydana götürüldü.