Cenazeye, şehidin yakınları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik , Vali Vahdettin Özkan , siyasi parti il başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Koca, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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